Antonio Baldino 15 giugno 2023 L'opinione di Antonio Baldino Investiamo nello sport, servono strutture



Lo sport è disciplina, sacrifico, raggiungimento di un obbiettivo, passione, aggregazione e molte volte coronamento di un sogno. Perché non aggiungere che lo sport calendarizzato tutto l'anno con eventi a 360° oltre a destagionalizzazione e turismo può generare indotto e qualche posto di lavoro? Innanzitutto mi preme fare i complimenti alle tantissime società sportive algheresi che tengono alto il nome della città ed a coloro che quest'anno hanno ottenuto promozioni o premi, come Alghero calcio, FC Alghero, Futsal Alghero, Marcello Manca, Alghero bike, Amatori rugby ecc. Otteniamo ottimi risultati dal tennis, danza acrobatica, pallavolo, basket, tennistavolo, nautica, tiro con l'arco, nuoto e motori. Allora cari dirigenti e atleti vi faccio i miei complimenti visto che ottenete miracoli attraverso strutture fatiscenti o siete costretti a cercare ospitalità in comuni limitrofi come Olmedo.



Un comune dovrebbe gestire direttamente almeno uno stadio, un palazzetto ed una piscina con tanto di custodi al mattino e alla sera e dare in concessione tutte le altre strutture, consegnarle efficienti e controllando il corretto utilizzo e premiando chi ha apportato migliorie. Diversificare dal solo calcio e mettendo a disposizione degli amici pallonari solamente Mariotti, Carmine, Maria Pia, Santa Maria La Palma e Fertilia. Al Don Bosco vedrei bene attività canina e tiro con l'arco, Sa Segada un centro di bikers e runners ed a Maristella centro per l'equitazione. Per i tanti sport indoor Alghero necessita di un nuovo palazzetto e quello che mi permetto di suggerire e curiamo l'ospitalità. Durante i weekend contando le varie discipline ci sono almeno 6/7 società che affrontano oltre 200 km per andare a giocare. Altrettante ne arrivano in città.



In questo caso sarebbe opportuno rimettere in vita i due ostelli della gioventù (se dovessero esserci numerose richieste strutture alberghiere annuali a prezzi modici) per evitare a tantissime famiglie enormi sacrifici alzandosi alle 5 del mattino o rientrando alle 2 di notte. Non dobbiamo aver paura di crescere. Per poter gestire il tutto si ha bisogno di un assessorato allo sport unico. Gestire il flusso cittadino e regionale non è facile immaginiamo aggiungendo eventi di una certa caratura basta vedere giro d'Italia ma soprattutto il rally che ha scelto la nostra città per le tante caratteristiche che offre. Sia chiara una cosa: la situazione in cui versano le strutture sportive da circa 15 anni è un mix tra mal gestione della politica tutta e menefreghismo di addetti ai lavori, compresi chi ne faceva e fa uso.



*Buona Politica di Alghero