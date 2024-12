S.A. 21 giugno 2023 Sabato assemblea regionale di Confartigianato Gli artigiani sardi tra analisi, aspettative e prospettive del settore a confronto con Politica e Istituzioni. Sabato 24 giugno a Siamaggiore l’evento regionale



ORISTANO - Si parlerà della situazione delle micro, piccole e medie imprese della Sardegna e della loro prospettiva di crescita nella 67esima Assemblea Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, in programma sabato 24 giugno a Siamaggiore, con inizio alle ore 12.00, presso la sala

Convegni del Ristorante da Renzo.



Con la presentazione dell’annuale dossier dal titolo “La nuova era

delle imprese artigiane sarde: innovare per resistere e costruire un

nuovo futuro”, dati e analisi del settore, attuali e dell’ultimo

decennio, saranno argomento di discussione dell’evento pubblico aperto

alle imprese, alla Politica e alle Istituzioni.



Gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna, guidati dalla della

Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, si

confronteranno sulle numerose condizioni che, soprattutto negli ultimi

3 anni, hanno modificato aspettative e visione prospettica delle

attività produttive regionali, per contribuire allo sviluppo delle

oltre 35mila realtà che rappresentano più del 20% della forza

produttiva isolana.