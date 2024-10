Cor 8 luglio 2023 Inge Morath in mostra al Palazzo di Città di Cagliari Il Palazzo di Città accoglie la grande retrospettiva italiana di Inge Morath, la prima fotografa a entrare a far parte della celebre agenzia fotografica Magnum, a cent’anni dalla sua nascita



CAGLIARI - Nelle sale trecentesche dell’ex Palazzo di Città, dall’8 luglio a domenica 1 ottobre 2023, il Comune di Cagliari ospita un’ampia retrospettiva dedicata alla fotografa austriaca Inge Morath (Graz, 1923 – New York, 2002), la prima donna a essere accolta nell’agenzia Magnum Photos. L’iniziativa cade in occasione delle celebrazioni per il suo centenario che hanno coinvolto prima Monaco di Baviera e poi Venezia, città nella quale la Morath iniziò la sua carriera da fotografa e che ha ospitato la mostra fino agli inizi di giugno nel Museo di Palazzo Grimani dove hanno trovato ampio spazio gli scatti, inediti per l’Italia, dedicati alla città lagunare.



Attraverso oltre 150 immagini e documenti originali, l’esposizione, curata da Brigitte Blüml – Kaindl e Kurt Kaindl, ripercorre il cammino umano e professionale di Inge Morath, dagli esordi al fianco di Ernst Haas ed Henri Cartier-Bresson nell’agenzia Magnum Photos fino alla collaborazione con prestigiose riviste quali Picture Post, LIFE, Paris Match, Saturday Evening Post e Vogue, attraverso i suoi principali reportage di viaggio, che preparava con cura maniacale, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni paese dove si recava, fossero essi l’Italia, la Spagna, l’Iran, la Russia, la Cina, al punto che il marito, il celebre drammaturgo Arthur Miller, ebbe a ricordare che “Non appena vede una valigia, Inge comincia a prepararla”.