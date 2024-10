S.A. 10 luglio 2023 Canopoleno: Primi diplomati allo Scientifico Internazionale Si è chiuso il primo ciclo per il liceo sassarese che ha registrato ben quattro allievi capaci di raggiungere la votazione di cento ed un cento e lode



SASSARI - Il Liceo Scientifico Internazionale ad indirizzo Cinese del Convitto Nazionale Canopoleno ha i suoi primi diplomati. Si è chiuso infatti il primo ciclo per il liceo sassarese che ha registrato ben quattro allievi capaci di raggiungere la votazione di cento ed un cento e lode. Il liceo scientifico internazionale cinese è un'istruzione di alta qualità, con una curvatura particolare su materie scientifiche e matematiche, oltre allo studio della lingua cinese che si è dimostrata una vera e propria novità nel panorama formativo del territorio. Sul fronte relativo alle maturità, anche gli altri indirizzi dell’Istituto di via Luna e Sole – Liceo Classico tradizionale, Liceo Europeo, e Liceo Sportivo- hanno dimostrato l’efficacia del loro percorso con buoni livello di preparazione e discrete valutazioni finali.



«Come ogni anno siamo soddisfatti dei percorsi compiuti dai nostri allievi- ha sottolineato il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- in tutti gli indirizzi dei nostri licei. Fa piacere in questo caso particolare sottolineare la brillante prova degli alunni dell’Internazionale ad indirizzo cinese che per primi nella nostra scuola hanno raggiunto il diploma. Un traguardo che vale ancor di più se tiene conto del percorso degli ultimi anni che non è stato affatto semplice». In questo contesto la scuola, nell’itinerario di crescita dei giovani studenti, ha incoraggiato a sviluppare una mentalità aperta, una consapevolezza culturale e una comprensione globale. Gli allievi hanno avuto l'opportunità di immergersi in diverse culture, di interagire con studenti provenienti da altre realtà sviluppando così una prospettiva internazionale.