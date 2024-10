Cor 11 luglio 2023 Sanità: vertice con Cappellacci, Tedde e Doria Ospedali di Sassari e Alghero: ieri il sopralluogo con Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari sociali e sanità della Camera, presso le strutture ospedaliere della Aou di Sassari.



SASSARI -Assieme all’Assessore Doria, il Rettore Mariotti, il DG Spano e i Direttori Sanitario e Amministrativo Cugia e Soddu, l’ex sindaco di Alghero on. Marco Tedde ha partecipato ieri alla visita alle strutture ospedaliere sassaresi del Presidente della Commissione Affari sociali e sanità della Camera Ugo Cappellacci. Hanno presenziato anche il presidente della Commissione sanità di Alghero Christian Mulas e il consigliere comunale sassarese Giuseppe Palopoli.



Il sopralluogo ha interessato le strutture di viale San Pietro, e ha visto la partecipazione attiva di alcuni Direttori delle strutture sanitarie che hanno potuto illustrare alla titolata delegazione i punti di forza e le criticità della sanità sassarese. «Una mattinata intensa e proficua per il Presidente della Commissione Affari sociali e sanità della Camera Ugo Cappellacci e la delegazione che lo ha accompagnato nella visita alle strutture ospedaliere della AOU. Un incontro molto interessante, che sono certo produrrà buoni frutti posto che la XII Commissione della Camera dei Deputati presieduta da Ugo Cappellacci ha competenza per i disegni di legge sulla sanità. Peraltro, la delegazione ha avuto modo di apprezzare l’integrale rinnovamento di alcuni reparti che qualificano la sanità sassarese. Ovviamente, oltre a queste luci occorre anche affrontare le fisiologiche ombre» ha commentato l’ex sindaco di Alghero.



Il Presidente Cappellacci e gli altri intervenuti hanno apprezzato la volontà della Giunta regionale di realizzare nuovi ospedali ad Alghero a Sassari. «Ovviamente nelle more della loro realizzazione occorre riqualificare le vecchie strutture, al fine di offrire alle nostre comunità servizi sanitari efficienti -ha sottolineato Tedde. Ringrazio l’on. Cappellacci per l’impegno e la sensibilità dimostrata. Nel pomeriggio il Presidente Cappellacci è stato poi impegnato in un analogo sopralluogo al Brozzu di Cagliari. La prossima tappa in Provincia di Sassari sarà quella algherese, nella quale l’on. Cappellacci potrà toccare con mano le odierne criticità della sanità catalana, ma anche conoscere le sue grandi potenzialità e le sue straordinarie professionalità. Occorre tenere alta la guardia e progettare il futuro della sanità del sassarese, che oggi sconta sensibili ritardi, non ascrivibili a questa amministrazione regionale. Ma che debbono essere recuperati dall’attuale Giunta regionale» chiude Tedde.