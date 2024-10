Cor 11 luglio 2023 Vino, 24 cantine in centro a Uri Torna anche quest’anno ad Uri “Sa die de su inu”, si tratta della X edizione della manifestazione che porta in scena, nel centro storico del paese, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio urese



URI - Sabato 15 luglio il centro storico di Uri sarà ancora una volta teatro della rassegna dedicata al vino. Torna anche quest’anno ad Uri “Sa die de su inu”, si tratta della X edizione della manifestazione che porta in scena, nel centro storico del paese, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio urese. La manifestazione enologica cattura ogni anno l’attenzione di appassionati e semplici curiosi, dando spazio non solo ai vini, ma anche ai prodotti del territorio. In questa decima edizione saranno 24 le cantine che metteranno a disposizione i loro prodotti enologici, durante la rassegna non mancherà inoltre l’accompagnamento musicale, si esibiranno infatti il Coro di Uri, i cantanti sardi con Nino Manca alla chitarra accompagnato dalle voci di Franco Figos e Franco Dessena, il folk sassarese con ì Sintonia e a fine serata ancora tanta musica per chiudere la rassegna in allegria.



Foto d'archivio