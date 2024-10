Cor 12 luglio 2023 Consiglio: rientra Peru e attacca Tedde Pesante intervento di Antonello Peru che rientra nell´aula del consiglio cagliaritano, dedica il suo reinserimento allo scomparso Giorgio Oppi e attacca a muso duro Marco Tedde che lo aveva sostituito nei mesi della sospensione



CAGLIARI - Dopo quindici mesi di sospensione dalla carica, in occasione del Consiglio regionale di martedì Antonello Peru (Sardegna Venti 20) ha fatto il suo ingresso in aula a seguito della sentenza di assoluzione di qualche giorno fa. Nel suo lungo discorso il consigliere, che dedica il reinserimento alla memoria di Giorgio Oppi, attacca pesantemente - senza mai nominarlo - proprio l'algherese Marco Tedde che lo aveva sostituito sugli scranni di via Roma: «Ricorso indegno contro di me» dice rivolgendosi al leader di Forza Italia.