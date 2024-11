Cor 27 luglio 2023 La Lega di Pais piace e cresce nell´Isola «Il lavoro e l'impegno ripagano». Il nuovo corso inaugurato qualche mese fa dal neo segretario regionale di Alghero da i suoi frutti: presenza continua, coinvolgimento delle comunità locali e tanta voglia di partecipazione. «Gli incontri sul territorio proseguiranno anche ad agosto»



SASSARI - Non ci sono ferie e non ci sono pause. Il nuovo corso inaugurato qualche mese fa dal neo segretario regionale della Lega in Sardegna ha imboccato un percorso quasi inarrestabile. Tanto che a distanza di pochi mesi inizia a dare i suoi frutti: La Lega sarda di Michele Pais cresce in tutta l'isola, da Sassari a Cagliari passando per Nuoro e Oristano. «Sono estremamente soddisfatto del primo bilancio di un'attività fatta di incontri in tutto il territorio della Sardegna, da nord a sud con all'attivo 5000 chilometri in una manciata di giorni. Tante le persone comuni, come piacciano a me, che chiedono di poter partecipare e risposte serie dalla politica».



«Presenza continua, coinvolgimento delle comunità locali e tanta voglia di partecipazione». Sono questi gli ingredienti chiave di un nuovo corso che non sembra conoscere ostacoli. Tanti gli amministratori locali, i sindaci, consiglieri e assessori comunali che stanno aderendo al Carroccio da nord a sud dell'isola, con l'obiettivo della concretezza. A differenza di altri - dice Michele Pais estremamente soddisfatto del lavoro portato avanti in queste settimane roventi di presenza sui territori - noi non promettiamo niente che non sia impegno, condivisione e onestà.



Numerosi gli impegni assunti con le comunità locali e gli interventi già programmati. Come il recente stanziamento di 30 milioni di euro da parte del Governo per i distretti industriali di Porto Torres e Portovesme, grazie anche al forte interessamento del presidente del Consiglio e del gruppo Lega al Governo. «Risorse destinate alla riconversione e riqualificazione di aree industriali per rilanciare l'attività, salvaguardare i posti di lavoro e sostenere programmi di sviluppo». Anche ad agosto la presenza dei dirigenti leghisti sui diversi territori dell'isola sarà continua con gazebo per il tesseramento dislocati in tutti i territori.



Nella foto: Michele Pais col ministro e leder Lega Matteo Salvini in occasione della recente visita in Sardegna