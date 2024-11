S.A. 16 agosto 2023 La Torres ingaggia Stefano Cester Formatosi alla scuola dell’Inter, ha in curriculum 20 presenze e 4 reti realizzate con la maglia delle Nazionali giovanili. La scorsa stagione, con l’Arzingano Valcampo, manda a referto 26 presenze e 3 reti



SASSARI - La Torres lavora per mettere a punto la sua rosa in vista dello start della prossima stagione di serie C. E mentre il gruppo, rientrato dal ritiro friulano, si compatta agli ordini di mister Alfonso Greco a colpi di doppie sedute sul campo del Cus Sassari, il mercato continua a bollire silenzioso, ma sempre “on fire”. Stefano Cester, centrocampista centrale di qualità dai piedi buoni che ben si adatta a ricoprire più ruoli sulla linea del centrocampo, è un nuovo giocatore della Torres. Classe 2002 arriva a Sassari con la formula del prestito dal Vicenza.

Formatosi alla scuola dell’Inter, ha in curriculum 20 presenze e 4 reti realizzate con la maglia delle Nazionali giovanili. La scorsa stagione, con l’Arzingano Valcampo, manda a referto 26 presenze e 3 reti.