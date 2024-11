Cor 19 agosto 2023 Nuovo medico e pediatra in servizio ad Alghero Entrambi prenderanno servizio a partire dalla giornata di lunedì 21 agosto. Si tratta del dottor Stefano Congiu e della dottoressa Katerina Rizzo



ALGHERO - La Direzione Aziendale della Asl di Sassari nell’ambito 2.3 del Distretto di Alghero, da lunedì 21 agosto, ha avviato in servizio un Medico di Medicina generale e un Pediatra di libera scelta, entrambi titolari di incarico. Si tratta del Medico di Medicina generale, dottor Stefano Congiu, che, dal 21.08.2023, prenderà servizio nell’ambulatorio di via XX settembre, n. 169, secondo il seguente calendario: lunedì, dalle ore 08.00 alle 09.00, martedì, dalle ore 16.00 alle 19.00, mercoledì, dalle ore 09.00 alle 12.00, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00.



La Pediatra di libera scelta, la dottoressa Katerina Rizzo, prenderà servizio sempre dal 21.08.2023, nei locali al primo piano di via XX settembre, n. 198 B, secondo il seguente calendario: lunedì, dalle ore 09.00 alle 12.00, martedì, dalle ore 15.30 alle 18.30, mercoledì, dalle ore 09.00 alle 12.00, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00.



Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi in uno degli sportelli Scelta e revoca del medico del Distretto di Alghero, in via degli Orti o mandare una e-mail: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it, in questo caso è necessario allegare la Carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori. Infine può esser utilizzato il servizio di Scelta del Medico online disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della Asl di Sassari. La Scelta del Medico è possibile solo se il cittadino è dotato della Tessera Sanitaria, con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), già attivata presso gli sportelli della Asl o con i codici SPID, o con Carta di Identità Elettronica (CIE).