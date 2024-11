Cor 19 agosto 2023 FdI attacca la sinistra: la peggiore da 50anni Piccante replica del direttivo di Fratelli d´Italia Alghero alle accuse piovutegli addosso dai consiglieri comunali di opposizione. una sequenza imbarazzante di menzogne. Ci ricordiamo tutti quanto male abbiano amministrato, specialmente in ambito culturale e turistico







«Passi per personaggi come Di Nolfo, Pirisi e Sartore, che fortunatamente per tutti noi non sono mai stati chiamati ad amministrare la città, ma fra gli altri quattro consiglieri di sinistra si contano ben tre ex assessori e un sindaco. Ci ricordiamo tutti quanto male abbiano amministrato, specialmente in ambito culturale e turistico, ma è possibile che riescano a raccontare tante frottole tutte insieme? Mentono sull'andamento della stagione, mentono sulle risorse di bilancio, mentono sulle politiche culturali portate avanti dall'amministrazione e ovviamente disprezzano il dialogo con le categorie produttive. Viene il sospetto che non abbiamo mai davvero varcato la soglia di un assessorato. Nel tentativo di screditare il grande lavoro fatto dagli assessori di Fratelli d'Italia, riescono solo a coprirsi di ridicolo: nella migliore delle ipotesi sono figuri in malafede, nella peggiore ignorano ogni singolo aspetto del funzionamento dell'amministrazione, finendo per confondere competenze e ambiti di operatività dei diversi assessorati. Povera sinistra, ridotta così per colpa di personaggi improvvisati, che finiscono per inventarsi quotidianamente incredibili dialoghi con elettori immaginari. Questa è davvero la peggior sinistra degli ultimi 50anni. Abbiamo un sospetto: a quattro anni di distanza, la sonora bocciatura elettorale subita dalla sinistra non è ancora stata digerita» chiude la nota del direttivo di Fratelli d'Italia. ALGHERO - «Prima di tutto i fatti, contro le menzogne della sinistra: la stagione turistica 2023 registra numeri in linea con quelli del 2019, al tempo salutato come anno record. Anche nonostante l'inflazione, l'aumento dei prezzi e delle tariffe, la competizione delle altre destinazioni. Come certificato dalle associazioni di categoria, Alghero va meglio del resto del territorio. Ancora: l'Amministrazione non ha in alcun modo sottratto risorse al decoro: che la sinistra provi questa menzogna, oppure chieda scusa. Ancora: sull'Unesco Alghero guida un progetto regionale credibile e competitivo: i viaggetti a Parigi di qualche ex assessore di sinistra erano mero svago personale rispetto alla serietà e all'importanza di questo progetto. Ancora: sul patrimonio culturale l'Assessorato alla Cultura ha ottenuto, con il FondoCultura, importanti finanziamenti per migliorare l'offerta dei musei cittadini. Infine: il corallo di Alghero sulla Virgin Galactic e le lanterne di Marras a Napoli sono esplicitamente operazioni volute dall'Amministrazione e dall'Assessorato al Turismo. Insomma: nel comunicato della sinistra solo una sequenza imbarazzante di menzogne, necessarie a nascondere il fallimento delle attività di promozione e organizzazione di eventi durante il loro mandato. Nulla rimane dell'improvvisazione della passata amministrazione su questo settore». Piccante replica del direttivo di Fratelli d'Italia Alghero alle accuse piovutegli addosso dai consiglieri comunali di opposizione [ LEGGI ].«Passi per personaggi come Di Nolfo, Pirisi e Sartore, che fortunatamente per tutti noi non sono mai stati chiamati ad amministrare la città, ma fra gli altri quattro consiglieri di sinistra si contano ben tre ex assessori e un sindaco. Ci ricordiamo tutti quanto male abbiano amministrato, specialmente in ambito culturale e turistico, ma è possibile che riescano a raccontare tante frottole tutte insieme? Mentono sull'andamento della stagione, mentono sulle risorse di bilancio, mentono sulle politiche culturali portate avanti dall'amministrazione e ovviamente disprezzano il dialogo con le categorie produttive. Viene il sospetto che non abbiamo mai davvero varcato la soglia di un assessorato. Nel tentativo di screditare il grande lavoro fatto dagli assessori di Fratelli d'Italia, riescono solo a coprirsi di ridicolo: nella migliore delle ipotesi sono figuri in malafede, nella peggiore ignorano ogni singolo aspetto del funzionamento dell'amministrazione, finendo per confondere competenze e ambiti di operatività dei diversi assessorati. Povera sinistra, ridotta così per colpa di personaggi improvvisati, che finiscono per inventarsi quotidianamente incredibili dialoghi con elettori immaginari. Questa è davvero la peggior sinistra degli ultimi 50anni. Abbiamo un sospetto: a quattro anni di distanza, la sonora bocciatura elettorale subita dalla sinistra non è ancora stata digerita» chiude la nota del direttivo di Fratelli d'Italia.