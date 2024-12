Cor 5 settembre 2023 Tortolì e Lanusei: controlli serrati dei militari Controllate più di 100 persone e 50 veicoli. Le attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Lanusei continueranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio



LANUSEI - Nella notte compresa tra il 2 e il 3 settembre 2023, nei comuni di Tortolì e Lanusei, i militari della Compagnia Carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto alla guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, hanno posto in essere specifici e mirati servizi diretti a monitorare i maggiori luoghi di aggregazione dei giovani, al fine di dare la percezione della concreta presenza delle Istituzioni preposte al controllo del territorio. Nel corso di tale servizio, i militari hanno effettuato numerosi controlli (più di 100 persone e circa 50 veicoli ) nelle adiacenze dei locali maggiormente frequentati, che hanno portato alla segnalazione di un giovane alla Prefettura di Nuoro, quale assuntore di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, alla denuncia di un 32enne di Lanusei per la violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto e all’elevazione di una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza. Le attività di controllo del territorio continuano.