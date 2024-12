S.A. 15 settembre 2023 Sassari: riaperte iscrizioni a mensa e scuolabus Sino al 20 settembre sono riaperti i termini per le iscrizioni alla mensa scolastica. Fino al 25 settembre sarà riaperto il portale per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico



SASSARI - Dal 18 e fino al 25 settembre sarà riaperto il portale per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico. Le nuove richieste potranno essere accolte previa disponibilità dei posti sui mezzi e compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Chi ha già usufruito del trasporto scolastico potrà essere ammesso al servizio se in regola con i pagamenti.



La domanda dovrà essere compilata esclusivamente tramite Spid nel portale nel sito istituzionale www.comune.sassari.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali allo 079279677 – 079279699 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Per informazioni sulle linee del servizio è possibile contattare il numero 3792028157.



Inoltre fino al 20 settembre sono riaperti i termini per le iscrizioni alla mensa scolastica. Anche in questo caso è necessario usare lo Spid e la piattaforma specifica pubblicata nel sito del Comune. Una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Per eventuali modifiche o errori nella compilazione occorre contattare gli uffici alla mail mensa@comune.sassari.it. Gli avvisi integrali sono pubblicati sul sito www.comune.sassari.it