S.A. 17 settembre 2023 Gianluca Lioni presenta il suo libro ad Alghero Sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano per presentare il suo romanzo "Indagine nell´arcipelago, Un caso per il maresciallo Tanchis". Interverrà con l´autore il giornalista Pasquale Chessa



ALGHERO - Martedì 19 settembre alle 19 Gianluca Lioni sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per presentare il suo romanzo "Indagine nell'arcipelago, Un caso per il maresciallo Tanchis". Interverrà con l'autore il giornalista Pasquale Chessa. Isola della Maddalena, 1865. Durante i festeggiamenti per la patrona, gli abitanti dell’isola sono radunati per assistere allo spettacolo pirotecnico e alla tradizionale processione. Ma mentre la folla si diverte tra giochi e bancarelle di ogni sorta, viene ritrovato il cadavere di una prostituta, Gavina Madau, da tutti conosciuta come Iside.



Nel frattempo scompare misteriosamente Enea, il vetturino di una delle carrozze pubbliche dell’isola. Ma chi può avere interesse a uccidere una povera prostituta? E per quale motivo Enea, che era in attesa di ricevere un’importante somma di denaro, è sparito? Ancora una volta il maresciallo dei Carabinieri Reali, Bachisio Tanchis, che dopo gli anni della lotta al banditismo pensava di aver trovato alla Maddalena un posto tranquillo, dovrà ricredersi. L’isola è un crocevia di cospiratori, aristocratici, agenti segreti e contrabbandieri... L’indagine condurrà il maresciallo, insieme all’arguto ex capitano della Marina inglese, Daniel Roberts, in un itinerario delle isole sarde, fra mare cristallino, scorci seducenti e abitanti dalle usanze singolari: dal re di Tavolara ai guardiani del faro di Razzoli, sino al più celebre di tutti, l’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, ritiratosi a Caprera dopo l’impresa dei Mille.



Partito da un apparentemente “semplice” caso di suicidio, per risolverlo Tanchis sarà costretto ad affrontare losche trame di paese e un complicato intrigo che va oltre i confini dell’isola. Nato a Sassari nel 1981, Gianluca Lioni vive tra Roma e La Maddalena. Giornalista professionista, insegna presso la Facoltà di Scienze della comunicazione all’Università Roma Tre. Ha pubblicato con Michele Fina I grandi discorsi che hanno cambiato la storia (Newton Compton). Nel 2020 è uscito per Tre60 il suo primo romanzo, La processione dei fantasmi.