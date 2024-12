S.A. 18 settembre 2023 30enne picchiato brutalmente alla Stazione Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30, in via Edison, nel quartiere della Pietraia. La vittima è un algherese di 30 anni che è stato aggredito da tre persone, due uomini e una donna. Indagini dei carabinieri



ALGHERO - Domenica mattina è stato brutalmente aggredito un giovane nei pressi della Stazione di Alghero. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30, in via Edison, nel quartiere della Pietraia.



La vittima è un algherese di 30 anni che è stato picchiato da tre persone, due uomini e una donna. Le urla dei residenti li hanno poi costretti alla fuga a piedi, abbandonando la macchina sul posto.



A soccorrere il giovane algherese è intervenuta un’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno aperto le indagini. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe un regolamento di conti.