S.A. 20 settembre 2023 Torneo Città di Sassari: trionfano gli algheresi Il torneo maschile di padel se lo aggiudicano Luciano Razzuoli, Vincenzo Di Mauro e Gennaro Marrazzo, atleti che sul podio dedicano la loro vittoria al loro maestro di padel Paolo Bassu scomparso prematuramente). Ottimi risultati per gli algheresi anche nel femminile e misto



SASSARI - La terza edizione del “Torneo Città di Sassari” di padel, è stata un vero grande successo. Uno spettacolo di sport, inclusione e partecipazione con centinaia di persone ad assistere ai match e a divertirsi a bordo campo e 300 atleti a darsi sportiva battaglia sui campi dello "Sporting Padel Sassari” in via Milano 26, teatro evento organizzato dall’Associazione “A Tutto Padel” in collaborazione con l’Asd Sporting Padel Sassari per l’intero (Scorso) fine settimana.



Si confermano quindi i positivi riscontri ottenuti nelle due precedenti edizioni, con l’organizzazione che lavora costantemente per ottimizzare il meccanismo, diffondere il positivo messaggio legato alla pratica sportiva (nello specifico quella di uno sport, il padel, in continua ascesa) e amplificare il messaggio sociale attivato grazie alla preziosa collaborazione con la Cooperativa Edupè e Asd Sandaloyon attraverso il progetto PadelAbile, iniziativa che dopo essere germogliata in seno al “Torneo Città di Sassari” ha dato e dà ricchi frutti al forte sapore di inclusione. A dare ulteriore senso, spessore, visibilità e importanza allo sviluppo del progetto la partecipazione alle attività degli atleti professionisti, catalizzatori d’attenzione in un contesto, come detto, di amplificazione del messaggio.



Quattro tornei differenti riservati a 4 categorie differenti: maschile, femminile, misto e uno junior (under 14). Circa 100 squadre iscritte e oltre 300 atleti provenienti da tutta la Sardegna. Obiettivo primario, certamente, divertirsi. Possibilmente, vincere. E allora, di seguito, ecco i vincitori: il torneo maschile se lo aggiudica squadra Aragon di Alghero composta da Luciano Razzuoli, Vincenzo Di Mauro e Gennaro Marrazzo, atleti che sul podio dedicano la loro vittoria al loro maestro di padel Paolo Bassu (scomparso prematuramente), momento particolarmente toccante che ha coinvolto il parterre di atleti e l’intera platea; per la categoria femminile a salire sul gradino più alto del podio è il team “Grigliata Mista”: Marilisa Sgarella Daniela Dessolis e Floriana Monti; nel torneo misto trionfano Luciano Razzuoli e Floriana Monti, che dati alla mano risultano i grandi protagonisti di questa edizione mettendo la firma su ogni singola finale con tanto di accento formato vittoria; nella categoria Junior a vincere Giorgia Manai, unica baby giocatrice in tabellone che sbaraglia la concorrenza di tutti i maschietti e solleva al cielo il suo prezioso trofeo.



Molto apprezzata l’esibizione dei 4 atleti titolati e medagliati (Sara D’Ambrogio, Manuela Savini, Francesco Graziani e Luca D’Angelo) e per porre un ulteriore accento sul progetto “PadelAbile”. Nella giornata finale, quella delle premiazioni, sono intervenuti il sindaco di Sassari Nanni Campus, l’assessora Alessandra Corda e l’assessore Carlo Sardara. Gradita anche, post match di campionato, la presenza di una delegazione della Torres guidata da mister Alfonso Greco. Risate a profusione per lo show di Pino e gli Anticorpi, momenti di convivialità al sapore di fair play in pieno terzo tempo e tanti, tanti sorrisi sui volti dei più piccoli che fra padel e gonfiabili hanno vissuto una tre giorni di totale leggerezza e sport all’aria aperta.



Ugo D’Alessandro e Antonello Marongiu, comitato organizzatore: “Felici, tanto. Abbiamo aggiunto un giorno in più, organizzazione A tutto Padel impeccabile. Tutto è filato liscio. Grandi giornate di inclusione e divertimento senza limiti di età. Tantissime squadre in campo, spettacolo e grande visibilità al progetto PadelAbile: questo è il frutto di un percorso che si svolge tutto l’anno, dando la possibilità a ragazzi diversamente abile di potersi allenare e giocare grazie agli istruttori Alessandro Meloni e Giuseppe Cardin che in maniera gratuita prestano la loro opera all’iniziativa. Sempre più quel che riceviamo che quel che diamo. Speriamo di continuare. Speriamo di coinvolgere. Speriamo di includere, verbo che deve guidare il nostro agire. Tanti sacrifici, tanti ringraziamenti da fare a Istituzioni, partner, circoli di padel della Sardegna, sponsor e staff”.



Nella foto: la squadra maschile Aragon prima classificata