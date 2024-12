Cor 23 settembre 2023 Premio Ozieri presenta Simon Mossa compositore Prosegue il calendario del Premio Ozieri con le manifestazioni collaterali alla 64^ edizione, in vista della Premiazione che si svolgerà sabato 18 novembre ad Ozieri nella bella cornice del Teatro Oriana Fallaci



OZIERI - Questa domenica 24 settembre, alle ore 17 nell’antico chiostro di San Francesco, nonché Centro culturale cittadino, verrà presentata una veste inedita o quantomeno poco conosciuta di Antonio Simon Mossa, figura di spicco nel panorama politico e culturale della Sardegna. A 2 anni di distanza dal cinquantenario dalla morte di Antonio Simon Mossa, il curatore dell’archivio Simon Mossa, Pietro Simon e il compositore Battista Giordano, presentano un aspetto inedito del regista, architetto, politico e saggista: il Simon Mossa compositore, etnomusicologo e arrangiatore.



Il concerto comprende l’esecuzione delle sue partiture, alcune di musica applicata connesse alla sua attività di regista cinematografico, altre legate alla sua attività giovanile di band leader in qualità di compositore e arrangiatore. La seconda raccolta di partiture riguarda gli studi etnomusicologici, con trascrizioni del “mi e la”, canti della Planargia e canti sardi indistinti trascritti polifonicamente e melodicamente. Il concerto prosegue con uno sviluppo musicale costituito da arrangiamenti e nuove composizioni ispirate al lavoro di Simon Mossa.



L’organico è composto da: Orchestra d’archi Glareano - Alessandro Schirano: clarinetto - Antonella Chironi: pianoforte - Ensemble Voci dal Coro, direttore Silvio Carobbi; Battista Giordano: Trascrizione e arrangiamento; Introduzione al concerto, prevista per le ore 17, sarà curata da Pietro Simon, Battista Giordano, Maria Doloretta Lai, Antonello Nasone, Riccardo Campanelli. E’ quindi il secondo degli eventi che inizieranno oggi, sabato 23 settembre alle 10, nel teatro civico cittadino, con “Sa pinna’e sa ‘oghe”, un gioco dialettico tra due componenti essenziali della tradizione isolana in versi, nella forma di una performance ludico-poetica proposta ai ragazzi delle scuole cittadine, curata curata da un inedito duo, il padrone di casa Cristiano Becciu, affiancato da Mauro Piredda.