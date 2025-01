S.A. 27 settembre 2023 Superbonus e finanziamenti: focus a Sassari Se ne parlerà nella giornata di studi con i massimi esperti del settore nel corso del consueto appuntamento annuale con EnerLoc- Energia, Enti Locali e Ambiente, in programma giovedì 12 ottobre alla Camera di Commercio di Sassari



SASSARI - Transizione energetica e rigenerazione urbana sostenibile, PNIEC, REPowerEU e PNRR, ruolo dell’idrogeno e dei combustibili verdi nella decarbonizzazione della Sardegna, accesso al credito e finanziamenti speciali del Banco di Sardegna nel settore energetico,risorse e finanziamenti di Mediocredito Centrale e BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per lo sviluppo della Sardegna.



Sono questi alcuni dei focus di analisi e approfondimento dell’atteso evento annuale EnerLoc-Energia, Enti Locali e Ambiente, che in questa XVII edizione dedicherà la giornata di studio e confronto al grande tema della “Rigenerazione urbana e transizione energetica: obiettivi, vincoli e opportunità”. Si parlerà tanto di Sardegna, di opportunità e obiettivi, con un momento di confronto sulle tematiche e le problematiche affrontate, fra i presidenti degli ordini professionali dei settori coinvolti e gli esperti.



In programma anche due seminari operativi che tratteranno due temi di particolare interesse: le modifiche al regime del Superbonus e degli altri bonus edilizi; e le comunità energetiche, di autoconsumo nei condomini, fotovoltaico e bando parchi agrisolari. L’appuntamento è per giovedì 12 ottobre, con inizio alle 9:30, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari (via Roma, 74). L’evento è organizzato da PromoPA Fondazione, in partnership con la Camera di Commercio di Sassari, il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio di Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e UPI-Unione Province d’Italia. Coordinatore scientifico professor Romano Giglioli, già Ordinario di Sistemi Elettrici all’ Università di Pisa.