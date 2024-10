S.A. 11 ottobre 2023 Open day Digital: prenotazioni OpenDayToDigital è dedicato alle Micro, Piccole e Medie imprese, liberi professionisti, aspiranti imprenditori e coloro che vogliono conoscere e provare ad applicare le nuove opportunità tecnologiche al proprio business o alla propria idea di impresa



SASSARI - Gli Open Day to Digital, servizio di orientamento e informazione promosso dall’I-LAB della Camera di Commercio di Sassari, hanno l’obiettivo di supportare i partecipanti per cogliere le opportunità del digitale grazie ad incontri one to one con esperti sui diversi temi del digitale.



Chi lo volesse avrà a disposizione un incontro di 60 minuti in cui chiedere e ricevere informazioni e approfondimenti su una delle tematiche digitali specifiche, tra cui: Introduzione ai Big data e analisi evoluta del dato; Introduzione alla Blockchain; Introduzione al Cloud; Identità digitale; Organizzare la propria presenza online; Fondamenti di web analytics; Il mondo dell’E-commerce; Social media management; SEO – Arrivare primi sui motori di ricerca; Customer Relationship Management (CRM).



OpenDayToDigital è dedicato alle Micro, Piccole e Medie imprese, liberi professionisti, aspiranti imprenditori e coloro che vogliono conoscere e provare ad applicare le nuove opportunità tecnologiche al proprio business o alla propria idea di impresa. Si potranno scegliere la data e l’ora, compilare il form e prenotare un appuntamento. Il servizio Open Day to Digital è disponibile da ottobre fino a dicembre dalle ore 9.30 alle 17.30. Sia in presenza che sulla piattaforma ZOOM.