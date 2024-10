G.P. 16 ottobre 2023 Sardegna, isola del Padel



Successo di pubblico registrato alla FIP Platinum Sardinia conferma il boom del padel in Sardegna e in tutta Italia, anche nella seconda metà del 2023. Il padel del Nord Sardegna ha una crescita continua ed esponenziale • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat