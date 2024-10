Cor 21 ottobre 2023 Porto Cervo Racing doppio impegno Tra la Sardegna e la Lombardia. Nel week-end, la Porto Cervo Racing sarà al via dell´11° Rally del Sebino con il pilota Ronnie Caragliu (coadiuvato alle note da Gianfranco Tali) e all´8° Slalom Città di Dorgali con tre piloti



OLBIA - Tra la Sardegna e la Lombardia. Nel week-end, la Porto Cervo Racing sarà al via dell'11° Rally del Sebino con il pilota Ronnie Caragliu (coadiuvato alle note da Gianfranco Tali) e all'8° Slalom Città di Dorgali con tre piloti: Alessandro Murgia, Mirco Lorrai e Giuseppe Porcu. Doppio impegno nel fine settimana per la Porto Cervo Racing. La Scuderia presieduta da Mauro Atzei, dopo il successo conquistato al Rally Terra Sarda con la vittoria della coppa Scuderia e gli ottimi riscontri in qualità di organizzatore dell'evento e, nello scorso weekend, con la presenza al 21° Rallylegend del pilota Giorgio Mela su Audi S1 Pikes Peak, è pronta per un altro fine settimana agonistico tra la Lombardia e la Sardegna.



All'11° Rally del Sebino, tra i centoquaranta iscritti, ci sarà al via, con il numero 12 sulle fiancate della Renault Clio S1600, il pilota Ronnie Caragliu. Il portacolori del Team, dopo il rientro alle gare in occasione dell'11° Rally Terra Sarda, sarà allo start della gara lombarda (provincia di Bergamo) coadiuvato alle note da Gianfranco Tali. Il programma prevede sabato 21 ottobre, le ricognizioni del percorso e le verifiche. I cronometri inizieranno a dettare legge a partire da domenica mattina. Dopo la pedana di partenza dal Porto Turistico di Lovere, i concorrenti correranno tre prove speciali da ripetere due volte; si parte con la Rogno (5,68 km), per poi passare alla Val di Scalve (prova più lunga della corsa con 6,64 km) e alla Gleno 100° che vanta anch’essa oltre sei chilometri. L’arrivo sarà sempre presso il Porto Turistico di Lovere alle 16:01.



In Sardegna, la scuderia sarà presente allo Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria) con tre piloti. Alessandro Murgia si presenterà allo start con una Peugeot 208 R2 (#77), la stessa vettura con la quale ha conquistato la vittoria di classe all'11° Rally Terra Sarda in coppia con Giuseppe Porcu. Mirco Lorrai sarà al via al volante della sua Peugeot 106 (#83), mentre Giuseppe Porcu, correrà l'ottava edizione della gara, 1° Memorial Gianfranco Corrias, al volante di una Renault Clio (#86). Il programma della gara valida come prova del Trofeo d'Italia Slalom e per il Campionato Sardo della specialità, prevede sabato 21 ottobre, dalle ore 15, le verifiche sportive presso il Centro Sportivo Cala Gonone e le verifiche tecniche nel Lungomare Palmasera. Domenica 22 ottobre, la partenza della prima manche è in programma alle ore 9.