Cor 29 ottobre 2023 Porto Torres: nasce il Coordinamento pedagogico L’organismo che riunisce i coordinatori dei servizi educativi integrati, dei nidi e delle scuole d’infanzia pubbliche e private presenti nel territorio si è riunito per la prima volta venerdì 27 ottobre nella Sala Consiliare del Comune turritano



APORTO TORRES - Prende il via a Porto Torres il Coordinamento pedagogico territoriale dei servizi educativi per l’infanzia. L’organismo riunisce tutti i soggetti che si occupano dell’offerta educativa rivolta alle bambine e ai bambini da 0 a 6 anni e ha l’obiettivo di sovrintendere, monitorare, promuovere e sviluppare la qualità pedagogica dell’intera comunità educante cittadina. L’attuazione dello strumento tecnico-operativo è frutto di un protocollo d’intesa siglato lo scorso mese di aprile tra il Comune, gli Istituti Comprensivi N.1 e N.2, le scuole e gli asili nido comunali e privati e ha risposto all’intenzione dell’attuale amministrazione comunale di elevare e rendere omogenei gli standard del segmento didattico ed educativo indirizzato ai piccoli cittadini, anche attraverso percorsi di formazione altamente qualificati.



Alla riunione preliminare dell’organismo, venerdì 27 ottobre nella Sala Consiliare del Comune, hanno partecipato una quarantina tra operatori, insegnanti e dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi N.1 e N.2, della scuola d’infanzia "G.Biccheddu", dell’asilo nido “Babalù”, della Cooperativa Aldia che ha in gestione l’asilo comunale e della Cooperativa Dasian (il soggetto attuatore del progetto). I lavori sono stati aperti dall’assessora comunale alle Politiche dell'Infanzia e Pubblica Istruzione Simona Fois e dal responsabile del Settore politiche Sociali del Comune, Marcello Tellini, che hanno illustrato il progetto per poi dare spazio ai docenti dell’Università LUMSA di Roma che si occuperanno di tutti gli aspetti formativi.



Il prossimo incontro è in programma il 18 novembre e si procederà con il primo modulo di orientamento educativo e pedagogico. Il Comune di Porto Torres, per mandato istituzionale e in base al decreto legislativo 65/2017 che attribuisce all’ente locale compiti che vanno al di là della gestione diretta e indiretta di servizi educativi per l’infanzia, costruisce in questo modo una rete integrata e unitaria che pone al centro del suo interesse la figura del bambino. «Riunire per la prima volta tutti coloro che in città si occupano di servizi educativi della prima infanzia– ha detto l’assessora Simona Fois- è l’espressione della volontà di creare una comunità compatta in grado di predisporre un sistema educativo omogeneo ed efficace. L’avvio del Coordinamento pedagogico rappresenta un importante punto di partenza di un percorso pensato per rispondere alle concrete esigenze delle bambine e dei bambini turritani e delle loro famiglie».