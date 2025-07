Cor 18:14 «Per Alghero una falsa partenza» La città ha smesso di correre e la giunta Cacciotto è ancora ferma ai blocchi di partenza: questo il giudizio decisamente schietto del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero in merito alla conferenza stampa sul primo anno di amministrazione Cacciotto



alghero -« La conferenza stampa della Giunta Cacciotto conferma il giudizio che Fratelli d’Italia ha già espresso lo scorso giugno, a un anno dalle elezioni: molte promesse, troppa propaganda e ancora pochi risultati. Nel mese di giugno abbiamo depositato una maxi interrogazione consiliare per verificare lo stato di attuazione delle principali politiche pubbliche: edilizia popolare, demanio, manutenzioni, fondazione Alghero, programmazione. Come abbiamo sottolineato spesso, in molti casi si è trattato solo di portare avanti atti e progetti avviati dal centrodestra. Su tutto il resto – tasse comunali, Balaguer, Parco Tarragona, partecipazione ai bandi e enti partecipati – regna il silenzio».



«Il tema più grave resta però quello della sanità. Mentre l’Ospedale Marino, sotto l’AOU, ha raggiunto risultati straordinari – oltre 1200 interventi ortopedici in un anno, punto di riferimento per tutta la Sardegna e ora la prima protesi totale di gomito realizzata presso l’ospedale – questa amministrazione ha subito senza reagire la decisione della giunta Todde di riportare la struttura sotto la ASL, mettendo a rischio strumenti fondamentali come la chirurgia robotica e il completamento delle sale operatorie».



«Su questo ci aspettavamo la necessaria presa di posizione del sindaco e della sua maggioranza. Invece, si è preferita la disciplina di partito, nel timore di disturbare la presidente Todde, oggi decaduta. Un atteggiamento che denota debolezza. Questa non è politica ma subalternità, e intanto Alghero rischia di perdere un presidio sanitario di eccellenza, costruito con anni di impegno. Sarebbe invece opportuno uno scatto d’orgoglio e un cambio di rotta. Rispetto alla “svolta” sbandierata continuamente, abbiamo assistito a un anno di inerzia per interi settori, guidati dalla confusione e dalle divisioni interne alla maggioranza. Fratelli d’Italia continuerà a esercitare un’opposizione seria, documentata e concreta. Ma oggi non possiamo che constatare l’evidenza: Alghero ha smesso di correre e la giunta Cacciotto è ancora ferma ai blocchi di partenza».