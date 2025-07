Marco Lombardi 17:59 L'opinione di Marco Lombardi Amministrazione improvvisata e Alghero merita di più



Parcheggi improvvisati su sterrati polverosi, impianti sportivi abbandonati e totale assenza di pianificazione sui servizi pubblici. È questa la situazione che i cittadini di Alghero si trovano quotidianamente ad affrontare. È ormai evidente che manchi non solo l’attuazione, ma persino l’aggiornamento del Piano dei Servizi, documento fondamentale per la programmazione urbana. Ci riferiamo non solo ai parcheggi, sempre più insufficienti e provvisori, ma anche alle aree destinate allo sport, come l’intero compendio del Mariotti, oltre tre ettari nel cuore della città completamente trascurati. È giusto ringraziare chi ha collaborato ma non possiamo permettere che l’Amministrazione continui ad affidarsi all’improvvisazione. Vogliamo sapere per quanto tempo questi spazi resteranno a disposizione della collettività e se, una volta sistemati dal Comune, torneranno ai privati trasformandosi magari in un’opportunità commerciale. Il Comune acquisisca quelle aree e le infrastrutturi in modo serio, sfruttando i fondi disponibili, incluso il PNRR e l’enorme avanzo di amministrazione. Si pensi a stazioni decentrate per pullman e navette, così da liberare il centro – e in particolare Via Catalogna – da traffico e inquinamento. Serve una visione di città che riporti decoro, funzionalità e servizi dove oggi regnano abbandono e logica emergenziale. Noi continueremo a vigilare e a proporre, perché Alghero merita molto di più.



*Marco Lombardi esercente pubblico ed esponente della sezione cittadina della Lega