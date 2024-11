S.A. 6 novembre 2023 Ipm Quartucciu: 1,5 mln per ristrutturazione Stanziato 1,570 milioni di euro per ristrutturare l´IPM, Istituto penale per minorenni di Quartucciu. La dichiarazione del presidente del Consiglio regionale Michele Pais



CAGLIARI - Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stanziato 1,570 milioni di euro per ristrutturare l'IPM (Istituto penale per minorenni) di Quartucciu. Il dicastero di Porta Pia, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, si è fatto carico di un intervento importante, atteso da anni, riguardanti la sicurezza dell'istituto e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché del suo adeguamento funzionale. «Lo scorso maggio ho visitato la struttura insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e alla garante regionale dei detenuti Irene Testa. La struttura mostrava aspetti critici che potevano essere risolti solo con un intervento strutturale importante» dichiara il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Michele Pais.



«Immediatamente, insieme al sottosegretario Ostellari abbiamo vagliato un ventaglio di soluzioni possibili - conclude Pais - assumendoci l’impegno di reperire le risorse necessarie per rendere la struttura idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali di recupero dei minori nel pieno rispetto dei loro diritti, sensibilizzando il Ministro Salvini che ha così inserito l’istituto nel piano di interventi per la riqualificazione».



«Esprime grande soddisfazione anche il consigliere regionale della Lega Andrea Piras: L'IPM di Quartucciu ospita ragazzi la cui età arriva fino a 25 anni in una struttura pensata negli anni ‘70 come carcere di massima sicurezza, inadeguata quindi ad accogliere adolescenti e giovani adulti. I ragazzi sono impegnati in attività lavorative e formative, grazie all’impegno della direzione e degli operatori e alla disponibilità di ampi spazi lavorativi ed esterni, ma non basta. Ringrazio il vicepremier Salvini, il sottosegretario Ostellari ed il presidente Pais per l'impegno assunto».



Nella foto: Matteo Salvini e Michele Pais