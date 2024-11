S.A. 11 novembre 2023 Esperti mondiali a confronto sui nuraghi Nella due giorni di dibattito e approfondimenti interverranno archeologi, economisti, architetti del paesaggio, esperti di marketing e manager della gestione, antropologi e genetisti



CAGLIARI - “Sardegna, Isola dei nuraghi”: nella prima Conferenza internazionale promossa dall’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, a parlare saranno voci provenienti dal mondo. Gli esperti internazionali si ritroveranno il 16 e 17 novembre alla Manifattura Tabacchi a Cagliari. Nella due giorni di dibattito e approfondimenti interverranno archeologi, economisti, architetti del paesaggio, esperti di marketing e manager della gestione, antropologi e genetisti. Un mix di voci e professionalità che per la prima volta si uniscono in un unico grande evento sul tema con il fine di far comprendere che è necessario l’aiuto di tante scienze e di tante professionalità per riuscire a comunicare il valore dell’antica civiltà e del paesaggio monumentale che ne testimonia la grandezza e l’unicità.



«Si tratta di una due giorni dedicata all’antica civiltà sarda che chiama a confronto esperti da tutto il mondo nella convinzione che la civiltà nuragica sia una ricchezza immensa, il cui racconto straordinario e affascinante deve uscire dai confini dell’Isola per diventare la carta d’identità della Sardegna nel mondo», spiega il Presidente dell’Associazione, Pierpaolo Vargiu. Si parte quindi con i lavori della conferenza internazionale, con un importante Comitato scientifico di esperti e studiosi di archeologia, architettura, economia, innovazione digitale, il cui coordinamento scientifico è stato curato dai Professori Antonello Sanna e Francesco Pigliaru, giovedì 16 novembre (alle ore 9 la registrazione dei partecipanti). Ai saluti istituzionali – presenti i rappresentanti di APS La Sardegna verso l’Unesco, Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari, Regione, Ministero della Cultura, Università e Soprintendenze di Cagliari e Sassari, ANCI Sardegna, Fondazione Barumini, Fondazione Mont ‘e Prama – seguiranno le finestre tematiche e le sessioni tecniche.



Tra i numerosi ospiti anche Cristiana Collu (Direttrice della Galleria d’Arte Moderna di Roma), gli archeologi Peter van Dommelen (BrownUniversity, Università PompeuFabra, MustaphaKhanoussi (Ministero della Cultura, Tunisi), Mark Pearce (Nottingham University), Marcella Frangipane, esperta di fama mondiale della preistoria del Vicino Oriente, l’economista Luis CésarHerreroPrieto (Presidente Association Cultural Economics International) eLuigi Guiso (Einaudi Institute for Economics and Finance) e il paesaggista Joao Nunes (Accademia di Mendrisio). Ospite d’onore anche Antoni Ferrer, Direttore dell’Agenzia che nel 2023 ha conquistato l’inserimento dei Talayots di Minorca, (monumenti coevi e con molte parentele con i nuraghi) nella Lista UNESCO dei Patrimoni dell’Umanità. L’evento verrà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook de “La Sardegna verso l’Unesco”.