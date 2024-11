G.P. 12 novembre 2023 Reddito di libertà, supporto per le donne



Lotta contro la violenza sulle donne: il reddito di libertà viene approvato in Sardegna. La misura è stata approvata alla unanimità dalla Commissione Salute e si applicherà nella prossima variazione di bilancio Lotta contro la violenza sulle donne: il reddito di libertà viene approvato in Sardegna. La misura è stata approvata alla unanimità dalla Commissione Salute e si applicherà nella prossima variazione di bilancio • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat