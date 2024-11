Cor 14 novembre 2023 Nord Sardegna al Salone Internazionale Svizzero Non solo la Riviera del Corallo. Si è svolta a Lugano lo scorso fine settimana, la ventesima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Le presenze hanno visto oltre 350 espositori provenienti da tutte le parti del mondo e ben 15 nazioni estere in rappresentanza



SASSARI - Si è svolta a Lugano lo scorso fine settimana, la ventesima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Le presenze hanno visto oltre 350 espositori provenienti da tutte le parti del mondo e ben 15 nazioni estere in rappresentanza. Il percorso espositivo, che ha ospitato nei tre giorni di apertura decine di migliaia di visitatori da tutta la Confederazione, è stato organizzato con un'area dedicata al turismo di alta gamma, con diverse nuove destinazioni internazionali, comprese Italia e Sardegna ma anche un'area dedicata all'enogastronomia di qualità.



In questo scenario, in uno spazio specifico e attraverso una collaborazione che ha visto l'intuizione della Proloco Villanova, rappresentata dal suo presidente Pietro Fois e la società specializzata Promoeuro, è stato presentato al numeroso pubblico il programma eventi Nord Sardegna Salude&Trigu. Il progetto della Camera di Commercio di Sassari ha ricevuto grande consenso. Moltissimi svizzeri, infati, che già conoscono la Sardegna, hanno avuto modo di raccogliere informazioni sugli oltre cinquanta eventi territoriali promossi dal programma camerale.



Partecipanti in fiera con stand autonomi molti territori della Sardegna, tra cui il Comune di Alghero e quello di Stintino. I rappresentanti, entrambi presenti in fiera, hanno dichiarato il plauso ad un circuito, quello di Salude & Trigu, che sta sviluppando sempre maggiore attenzione dei turisti e organizzatori. Anche il Console Generale d'Italia a Lugano, Gabriele Meucci, ha fatto visita agli spazi espositivi e si è complimentato per la qualità del progetto con l'auspicio che le azioni promozionali del Nord Sardegna sul ricco mercato Svizzero possano riscuotere un sempre crescente successo.