Torres-Olbia: 37 Daspo agli ultrà olbiesi

SASSARI - Il Questore della Provincia di Sassari ha emesso trentasette provvedimenti di Daspo sportivo nei confronti di altrettanti tifosi olbiesi ritenuti responsabili, a vario titolo, di condotte violente sia singolarmente che di gruppo in occasione dei disordini verificatisi in città lo scorso 4 ottobre nelle immediate vicinanze dello stadio “Vanni Sanna”, in occasione dell’incontro di calcio tra la Torres e l'Olbia, gara valida per la Coppa Italia - Lega Pro 2023-2024. Sono state accertate condotte di partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia ed intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica e cagionare il turbamento dell’ordine pubblico. I destinatari dei provvedimenti sono riconducibili alla tifoseria della “Curva Mare” della squadra dell’Olbia calcio.



Nello specifico, per ventisei tifosi è stato disposto il Daspo per la durata tra i 3 e i 5 anni. Per altri undici tifosi è stato disposto il Daspo di durata di 8 anni e obbligo di comparizione della durata di 6 anni presso il Commissariato di P.S. competente durante le gare dell’Olbia Calcio", sia giocate in casa che fuori casa. I tifosi ospiti, in gruppo compatto, molti dei quali travisati in volto con caschi e altri indumenti, la maggior parte di costoro armata con mazze tipo “baseball”, bastoni, spranghe e tubi pvc, hanno acceso alcuni fumogeni ed esploso bombe carta nelle vicinanze delle colonnine di erogazione, creando pericolo di esplosione o sprigionamento incontrollato di fiamme.