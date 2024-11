S.A. 24 novembre 2023 Promozione: Alghero fa visita al Bonorva Domani la squadra di mister Giandon cerca la terza vittoria consecutiva ma non sarà facile contro una formazione che ha conquistato la maggior parte dei punti tra le mura amiche



ALGHERO - Ancora un anticipo al sabato per l'Alghero. Nel decimo turno del girone B di Promozione la squadra di mister Giandon farà visita al Bonorva 1960, formazione temibile che in casa ha raccolto 9 dei 13 punti sinora conquistati. Domani alle 15 il fischio d’inizio al “Chicchitto Chessa”.



Dopo le due vittorie contro Porto Torres e Abbasanta, Mereu e compagni cercano continuità e soprattutto altri punti per continuare la corsa nei piani alti. Attualmente l’Alghero si trova in quinta posizione con 17 punti, a -1 dalla Lanteri Sassari e -2 dal terzetto di testa composto da Nuorese, Usinese e Sennori.



«Sabato affrontiamo una squadra costruita per fare un campionato da protagonista, con giocatori importanti, anche di categoria superiore. Dovremo mostrare solidità e grande velocità di pensiero in tutte le fasi» afferma l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.



Nella foto: l'abbraccio tra Urgias e Mereu