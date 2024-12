Cor 3 dicembre 2023 Corecom nelle scuole di Sassari: c´è Pais Lunedì la firma del protocollo di intesa per la realizzazione dei Laboratori del progetto “MED - Educare ai media per le competenze della vita”. Sarà presente anche il presidente del Consiglio regionale Sardo



SASSARI - Lunedì 4 Dicembre alle 11,30 nell’aula magna del Liceo Giovanni Spano in via Monte Grappa n. 2 a Sassari il Corecom Sardegna e la Rete di scuole “Media Education” sottoscriveranno il protocollo di intesa per la realizzazione dei Laboratori del progetto “MED - Educare ai media per le competenze della vita”. All’incontro parteciperanno il Presidente del Corecom Sergio Nuvoli e il Dirigente scolastico del Liceo Margherita di Castelvì (istituto capofila degli istituti coinvolti nel progetto) Gianfranco Strinna, che firmeranno il documento, e il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais. Interverranno poi i dirigenti delle scuole della rete, i coordinatori didattici dell’iniziativa, le studentesse e gli studenti coinvolti nel progetto.