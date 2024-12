Cor 3 dicembre 2023 Consorzio Riviera del Corallo

Bianca Bradi la nuova presidente Prende il posto di Marco Montalto, il cui mandato era giunto ormai a termine. Nel direttivo Gianfranca Pirisi, Pasquale Manca, Francesco Coronzu, Francesco Mortello, Giancarlo Vidili, Raffaele Coghene, Gabriele Catogno e Andrea Oliva



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è svolta ad Alghero l’assemblea dei soci del Consorzio Turistico “Riviera del Corallo” che ha proceduto con l’elezione del nuovo consiglio direttivo composto da Bianca Bradi, Gianfranca Pirisi, Pasquale Manca, Francesco Coronzu, Francesco Mortello, Giancarlo Vidili, Raffaele Coghene, Gabriele Catogno e Andrea Oliva. Il consiglio direttivo ha successivamente eletto presidente del Consorzio la consigliera Bianca Bradi e come vice presidente Pasquale Manca.



Il nuovo consiglio direttivo è conscio delle moltissime sfide che la filiera turistica algherese attende di affrontare da molto tempo e, con concretezza e assoluta indipendenza, nelle prossime settimane procederà a delineare un’agenda che permetta di affrontare le criticità oramai annose che gli operatori chiedono che vengano, se non sconfitte, portate alla luce ed identificate con chiarezza.



L’utilizzo dell’imposta di soggiorno, le scelte strategiche sugli eventi da pianificare durante l’anno, l’importanza dei trasporti di persone e merci, l’identificazione dei mercati di riferimento, il ruolo del porto come volano di sviluppo, le presenze fieristiche, l’agroalimentare come leva di marketing territoriale sono i temi caldi che sono stati affrontati, con grande pragmatismo e concretezza, sin già nella prima riunione del direttivo, con la ferma volontà di voler contribuire ad indirizzare e, quando necessario, anche a dissentire sulle questioni legate allo sviluppo sociale, economico ed ambientale della comunità di Alghero, oltre che a promuovere i legittimi interessi degli operatori legati alla filiera turistica.