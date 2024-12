S.A. 4 dicembre 2023 Tedde benedice la variazione e ringrazia Fasolino e Chessa Forza Italia Alghero commenta con grande soddisfazione l’approvazione della legge di variazione di bilancio regionale, che ha stanziato somme aggiuntive per il capodanno e per altri eventi nel 2024



ALGHERO - «Nella variazione di bilancio recentemente approvata dal Consiglio regionale gli Assessori Fasolino e Chessa accolgono richieste di F.I. e del suo Coordinatore cittadino Marco Tedde. Alghero si prepara al meglio per la prossima stagione di eventi». Forza Italia Alghero commenta con grande soddisfazione l’approvazione della legge di variazione di bilancio, che ha stanziato somme aggiuntive per il capodanno e importanti risorse «per preparare Alghero per la prossima stagione estiva, finanziando alcuni eventi e andando incontro alla necessità di implementare servizi».



«Di grande rilevanza è il sostegno finanziario al campionato mondiale Juniores di nuoto in acque libere, che vedrà impegnati gli atleti che parteciperanno alle prossime olimpiadi di Parigi e Los Angeles - proseguono gli azzurri algheresi - e al quadrangolare che vedrà il nostro Settebello confrontarsi con le nazionali di pallanuoto di Spagna, Ungheria e Grecia. Due eventi che porteranno ad Alghero migliaia di persone, con importanti ricadute economiche e promozionali. Anche la manifestazione “Caddos in su Mare”, che nell’edizione svoltasi nel 2023 sul Lido di Alghero ha dimostrato di essere un grande evento che attira migliaia di persone, è stata finanziata nella legge di variazione. Così come è stata finanziata una parte importante della riqualificazione del campo Pino Cuccureddu, in cui gioca l’Alghero Calcio, e l’ultima tranche delle somme necessarie per la realizzazione della statua del grande campione mondiale di boxe Tore Burruni».



E concludono: «anche il cospicuo finanziamento chiesto ed ottenuto dai vertici di F.I. per assumere unità stagionali della Polizia locale contribuisce ad organizzare una proficua stagione turistica. Insomma, grande attenzione da parte degli assessori Fasolino e Chessa e del Consiglio regionale verso Alghero e le sue necessità rappresentate con determinazione dal Presidente dei deputati di FI Barelli, dal Coordinatore sardo Cappellacci e dal Coordinatore cittadino Marco Tedde. FI ragiona in termini prospettici per la prossima stagione turistica algherese, e lavora a tutti i livelli per renderla proficua per le attività economiche del territorio».