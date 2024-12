Cor 7 dicembre 2023 Esercitazione full scale nell´aeroporto di Alghero In una finestra oraria di due ore, in assenza totale di voli ordinari, è stato simulato un incidente aereo durante il quale un aeromobile ha preso fuoco



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è svolta nell’aeroporto di Alghero un'esercitazione “Full Scale” finalizzata a testare il Piano di Emergenza Incidente Aereo. In una finestra oraria di due ore, in assenza totale di voli ordinari, è stato simulato un incidente aereo durante il quale un aeromobile ha preso fuoco. È stato inscenato lo spegnimento delle fiamme, la messa in sicurezza dell’area e l’evacuazione dei passeggeri superstiti, il soccorso e l’assistenza dei feriti trasportati presso la Postazione Medica Avanzata. Gli illesi, invece, sono stati trasferiti nella sala adibita al loro ricongiungimento con i familiari.



Sono state così testate, in modo approfondito, tutte le fasi dell’emergenza e le procedure di intervento, tra le quali le comunicazioni, il primo soccorso, l’assistenza specializzata post-incidente volta ad assicurare la corretta gestione della crisi, le procedure di assistenza ai viaggiatori e ai rispettivi familiari, le sale di accoglienza e la gestione della viabilità interna. Hanno partecipato alla simulazione gli Enti di riferimento e numerosi figuranti che hanno impersonato i passeggeri a bordo dell’aeromobile coinvolto nell’incidente ed i loro familiari, per un totale di circa 200 persone.

Si ringraziano per la presenza e l’impegno profuso ENAC, ENAV, Polizia di Stato (Polaria), Vigili del Fuoco, Carabinieri, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Sevizio 118, USMAF, Aeronautica Militare, i volontari della Misericordia, della Protezione Civile AIB di Alghero e della Croce Rossa, il Servizio Sanitario Aeroportuale e tutto il personale della Sogeaal – Società di gestione dell’aeroporto di Alghero.



Queste esercitazioni vengono programmate periodicamente con lo scopo di verificare la funzionalità del Piano di Emergenza, individuare le criticità e adottare adeguati correttivi finalizzati al miglioramento della risposta dell’aeroporto in possibili situazioni di intervento reale, oltre che assicurare la familiarità degli operatori aeroportuali e dei rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti con le procedure da adottare in tali eventualità.