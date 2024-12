G.P. 10 dicembre 2023 Masoni Becciu: olio sardo migliore al mondo



Non solo il miglior olio sardo, ma l'olio migliore al mondo dell'azienda Masoni Becciu che ha vinto il premio per il suo Cuncordu (miglior olio biologico al mondo 2023) e per Alphabetum (secondo al mondo nella categoria extravergine), unica realtà sarda premiata al Sol D'oro, uno dei più importanti concorsi a livello internazionale • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat