G.P. 14 dicembre 2023 Grotte turistiche, realtà in crescita



Le Grotte turistiche della Sardegna sono una realtà in crescita, confronto tra i gestori dei siti nella sala riunioni del sito Geo Speleo Archeologico Sa Marchesa, a Nuxis, nel convegno “Grotte turistiche in Sardegna. Esperienze a confronto”, organizzato dallo Speleo Club di Nuxis, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio Le Grotte turistiche della Sardegna sono una realtà in crescita, confronto tra i gestori dei siti nella sala riunioni del sito Geo Speleo Archeologico Sa Marchesa, a Nuxis, nel convegno “Grotte turistiche in Sardegna. Esperienze a confronto”, organizzato dallo Speleo Club di Nuxis, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat