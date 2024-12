S.A. 15 dicembre 2023 Open Day al Liceo Scientifico ad Alghero Appuntamento sabato 16 dicembre, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove gli studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio



ALGHERO - Open day al liceo Scientifico e delle Scienze umane “Fermi”, sabato 16 dicembre 2023, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove gli studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio. «Il nostro istituto si trova in transizione fra tradizione e innovazione con lo studente del Post-Duemila che deve, oltre a saper argomentare e scrivere in modo efficace, saper comunicare in modo tradizionale ma anche con gli occhi sempre più proiettati al mondo “Social” ed al futuro» evidenzia il dirigente Mario Peretto. Grazie al PNRR è stata realizzata un’aula tematica di scienze umane per poter lavorare anche per classi parallele, un nuovo laboratorio, e sono innovate tutte classi con schermi touch e attrezzature all’avanguardia ( visori, droni stampanti 3D etc.).



Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, i ragazzi potranno trovare un Incubatore d’ impresa che è anche un’aula moderna tecnologicamente “ Aula 4.0” nato dalla collaborazione di Fondazione Sardegna ed altri enti, dove durante l’anno scolastico incontrano imprenditori ed esperti del territorio, che, con il loro supporto, guidano i nostri alunni verso la realizzazione delle loro idee. Sarà possibile fare gli scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di Chimica, Biologia, Fisica. Nell’aula 4.0 e nei laboratori di informatica saranno illustrate la sperimentazione per la classe digitale e le offerte formative aggiuntive per il triennio. Gli aspiranti iscritti potranno cimentarsi con schede Arduino, microbit, Make Make , i Robot mBot, Mindstorm EV3, droni, stampa 3D ed il fiore all’occhiello, l’umanoide Nao, in grado di interagire con tutti, reduce di grandi successi come la collaborazione col museo MUSA e la NAO Challenge Nazionale.



Scoprire i Progetti europei, le esperienze di Erasmus, i gemellaggi elettronici, il progetto ASOC e le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica e gli Hackathon. Il “Fermi” è anche una scuola inclusiva e che accoglie gli alunni stranieri dei programmi Intercultura e Rotary. Ha fra i suoi docenti un esperto dell’Equipe Formativa Territoriale Regione Sardegna che collabora con supporto e formazione nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Durante l’Open day gli studenti avranno informazioni sulle attività dedicate al mondo delle lingue come le certificazioni di lingua inglese e alle iniziative extracurriculari (teatro, diritto e cittadinanza, educazione alla salute e partecipazione a concorsi).