Cor 21 dicembre 2023 «Il fallimento è di tutti, nessuno escluso» Parole del capogruppo del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi, in chiusura di seduta del consiglio comunale: «una seduta surreale» dice il consigliere Dem



ALGHERO - «Seduta surreale oggi del consiglio comunale per approvare alcuni punti di carattere generale e una variazione al bilancio con diverse poste in entrata dalla Regione Sardegna ma anche qualche stanziamento per scelte ben precisa dall'amministrazione Conoci. Quello che stride è la "geometria variabile" nel voto del centrodestra cittadino dove una parte vota a favore e una parte si astiene in blocco (Forza Italia) ma di fatto dando il via libera agli atti in discussione. Un peccato perché se sommati ai voti dell'opposizione si sarebbero potuti bocciare in toto i punti in discussione, in linea con le commissioni consiliari competenti. Sarà per la prossima volta (si dice così), ma di fatto nulla è cambiato nelle scelte complessive di voto del centrodestra cittadino in consiglio comunale: critici forse, allineati di sicuro, certamente il fallimento complessivo di questi 5 anni sarà da imputare a tutti nessuno escluso alle prossime elezioni». Parole del capogruppo del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi, in chiusura di seduta del consiglio comunale.