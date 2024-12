S.A. 22 dicembre 2023 Rally 2024: da oggi in vendita i biglietti In vendita da oggi i pacchetti RIS Experience, l’offerta esclusiva dedicata agli spettatori per il Rally Italia Sardegna, sesto round del FIA World Rally Championship 2024 in programma dal 30 maggio al 2 giugno



ALGHERO - Sono in vendita da oggi i pacchetti RIS Experience, l’offerta esclusiva dedicata agli spettatori per il Rally Italia Sardegna, sesto round del FIA World Rally Championship 2024 in programma dal 30 maggio al 2 giugno ed organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il sostegno della Regione Sardegna. Dopo l’ottimo riscontro della passata edizione, anche per il 2024 l’offerta RIS Experience sarà strutturata su tre livelli con una lunga serie di servizi, possibilità e vantaggi che permetteranno agli appassionati di gustare il Rally Italia Sardegna 2024 da una prospettiva di privilegio che comprende parcheggi in prova speciale, accessi al parco assistenza e molto altro. Tre saranno i livelli della proposta: Gold RIS Experience, Platinum RIS Experience e Black RIS Experience. ll villaggio rally sarà allestito ad Alghero durante la settimana di gara.