G.P. 6 gennaio 2024 Nautica, via al bando Aspal “Sardegna Academy”



Formare per l'occupazione e la qualità del lavoro nella nautica: l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha pubblicato l'avviso Sardegna Academy con cui la Regione Sardegna dà il via alla sperimentazione di percorsi di qualificazione. I progetti si potranno presentare dall'8 gennaio al 1° marzo 2024