S.A. 9 gennaio 2024 Liceo Azuni presenta i suoi corsi Ad accogliere gli studenti delle terze medie e i loro genitori sarà un vero e proprio spettacolo dal vivo, con una serie di performance musicali e di danza curate dagli studenti sotto la guida dei loro docenti. Appuntamento sabato 13 gennaio



SASSARI - Sabato 13 gennaio, dalle 16 alle 19.30, il Liceo Azuni di Sassari presenterà ai suoi futuri iscritti i corsi musicale e coreutico con l’Open Play che si terrà nella sede staccata dell’istituto, in via de Carolis 6. Ad accogliere gli studenti delle terze medie e i loro genitori sarà un vero e proprio spettacolo dal vivo, con una serie di performance musicali e di danza curate dagli studenti sotto la guida dei loro docenti. Il liceo musicale, che offre l’insegnamento di tutti gli strumenti dell’orchestra, illustrerà le metodologie e i contenuti dei propri corsi proponendo vari saggi di musica classica, moderna e contemporanea, individuale e d’insieme, con l’esibizione di duetti, quartetti, ensemble e dell’orchestra sinfonica e jazz, oltre che di solisti e cori vocali, che vantano da tempo importanti collaborazioni con enti e associazioni artistiche e la partecipazione a prestigiose rassegne musicali.



Il liceo coreutico, l’unico corso del genere in Sardegna, proporrà le coreografie individuali e di gruppo dei propri repertori storici e inediti di danza classica e contemporanea, che spesso animano i principali eventi culturali e di spettacolo in città e nel territorio. L’Open Play consentirà anche di approfondire tutte le curiosità degli aspiranti artisti della musica e della danza in vista dell’ammissione ai corsi dei licei musicale e coreutico, ai quali si accede dopo un’apposita selezione regolata da un bando che è stato già pubblicato nel sito della scuola, grazie anche ad alcuni sportelli informativi sulle modalità e procedure di iscrizione. Un’ulteriore opportunità di orientamento e scelta per i futuri studenti azuniani dei tre indirizzi di studio classico, musicale e coreutico è infine rappresentata da nove date complessive nelle quali potranno accedere alle Open Classes, tra il 19 gennaio e il 3 febbraio, per assistere direttamente alle lezioni insieme agli studenti frequentanti.

Gli allievi delle scuole medie che volessero partecipare alle “classi aperte” dovranno prenotarsi compilando un apposito modulo reperibile nella home page del sito liceoazuni.edu.it, scegliendo almeno due giorni prima una delle date disponibili.