60 imprese sarde per la Bit: domande

CAGLIARI - L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio invita le imprese interessate a presentare la domanda di partecipazione all'edizione 2024 della B.I.T. – Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024. La Regione Sardegna partecipa, con la collaborazione di Unioncamere Sardegna che cura l’acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio nella macro area espositiva Leisure, la sezione dove si incontrano domanda e offerta del turismo internazionale.



Saranno ammesse al massimo 60 imprese che dovranno avere sede operativa in Sardegna, essere in attività al momento della presentazione delle domande e essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura. Gli Operatori del ricettivo dovranno essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo statistico tramite il ROSS1000/SIRED. Le agenzie di viaggio dovranno essere regolarmente iscritte al alla L. R. 28.07.2017 n. 16. Le imprese che partecipano alla manifestazione fieristica attraverso la Regione Autonoma della Sardegna non possono contemporaneamente essere presenti in via autonoma con proprio stand. Gli Operatori interessati a partecipare, in possesso dei requisiti, dovranno inviare entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2024 alla pec: tur.marketing@pec.regione.sardegna.it.