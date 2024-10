Cor 12 gennaio 2024 Sindia, market della droga in casa Un arresto ed il sequestro di 150 gr. di marijuana, 150 gr. di hashish, 8 gr. funghi allucinogeni, n. 1 pressa idraulica e stampi per la lavorazione dello stupefacente, 1680 euro in denaro contante: è il bilancio dell’ultima operazione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Macomer



MACOMER - Il 22enne di Sindia, a seguito di perquisizione eseguita presso la sua abitazione dai Carabinieri della Stazione di Silanus, è stato trovato in possesso della droga che era nascosta all’interno di uno scantinato. L’attività nasce dal meticoloso lavoro di osservazione predisposto dagli inquirenti.



L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del “Marghine”. Costante e senza sosta l’azione di contrasto svolta dall’Arma dei Carabinieri presente sul territorio.



Fondamentale il supporto dell’autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.