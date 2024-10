Alessandra Todde 25 gennaio 2024 L'opinione di Alessandra Todde Con l´Autonomia differenziata Meloni spacca il Paese



Con il voto al Senato sull’Autonomia, Meloni spacca il Paese e tradisce il Sud. Non ci sarà un soldo per finanziare i servizi essenziali nei territori più fragili. In questo modo la destra condanna milioni di cittadini a sentirsi italiani di serie B. È un provvedimento che rischia di aumentare le disuguaglianze. Le Regioni del Sud, soprattutto la Sardegna, pagheranno cara questa assurda scelta che andrà a minare settori, come quello sanitario, spesso già al collasso. Invece di lavorare per diminuire i divari, si baratta la riforma dell’autonomia con quella del premierato, in modo che sia la Lega che Fratelli d’Italia possano mettere le loro bandierine. Ancora una volta il governo nazionale dimostra di non aver nessun interesse per la crescita e le prospettive del Mezzogiorno e i senatori sardi, che hanno votato questo provvedimento, si sono assunti un’enorme responsabilità di fronte ai cittadini. La Sardegna subirà le conseguenze di questa legge iniqua e ingiusta che colpirà ancora di più la nostra sanità, l’istruzione, i trasporti, la vita dei cittadini sardi. Sono curiosa di sapere cosa ne pensa Paolo Truzzu, alleato della Lega di Salvini e Calderoli. Oppure anche questa volta si raccoglierà in un silenzio tombale evitando per l’ennesima volta il confronto?



*candidata alla presidenza della Regione Autonoma della Sardegna