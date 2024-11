Cor 27 gennaio 2024 Il Ministro Salvini abbraccia Truzzu e Solinas Primo big in Sardegna in previsione delle elezioni regionali del 25 febbraio. Il ministro delle Infrastrutture snocciola i dati del suo impegno. Al suo fianco Michele Pais. Il saluto col governatore uscente Christian Solinas. Le immagini



CAGLIARI - Quasi dieci miliardi di euro per le infrastrutture della Sardegna. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ieri a Cagliari nel corso dell'evento "2023-2032, l'Italia dei sì, progetti e grandi opere in Italia e Sardegna". Cinque miliardi del contratto di programma Anas per la Sardegna: di questi, 832,7 milioni per la manutenzione programmata, 1,2 miliardi per nuove opere, 2,9 miliardi per nuove opere in progettazione, tra cui il completamento della strada statale 291 della Nurra tra Olmedo e l'aeroporto di Alghero. Salvini, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, ha iniziato la giornata visitando la sede del gruppo L'Unione Sarda, dove ha sottolineato la necessità di migliorare le infrastrutture della Sardegna e di potenziare la continuità per garantire la mobilità dei sardi e per rafforzare la vocazione turistica della Sardegna.