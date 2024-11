Cor 1 febbraio 2024 Concessioni: FdI incalza Tedde e Caria e si rivolge ai balneari «Fratelli d´Italia ha preso un impegno chiaro con il comparto dei titolari di concessioni balneari e intende mantenerlo fino alla fine» dicono da Fratelli d´Italia Alghero



ALGHERO - «I nostri rappresentanti a Roma stanno portando avanti tutte le attività necessarie per garantire gli investimenti fatti in questi anni dai tanti imprenditori del comparto e risolvere così la questione. La Commissione europea guarda con interesse alla mappatura dei litorali italiani voluta dal governo Meloni e ora le istituzioni nazionali e europee dialogano. Il tema è tanto delicato che le boutade elettorali sono solo dannose». Così dal direttivo di Fratelli d'Italia capitanato da Marco Di Gangi.



«In questo scenario anche i referenti di FdI Alghero, dal Sindaco Mario Conoci all'Assessore Alessandro Cocco, passando per la Presidente della III Commissione consiliare Monica Pulina e il Coordinatore cittadino e responsabile regionale Turismo del partito Marco Di Gangi, tengono aperte le interlocuzione con i Governo Nazionale e con membri della delegazione che sta seguendo le vicende legate alle concessioni balneari in sede europea» assicurano.



«Sindaco e Assessore, in particolare, seguono la vicenda insieme alle altre amministrazioni del G20s, il network che riunisce le venti destinazioni turistico - balneari più importanti d'Italia. Stupiscono pertanto le fantasiose proposte che alcuni candidati di Forza Italia vanno proponendo in questi giorni di campagna elettorale. Ex sindaco e consigliere regionale ed Ex assessore al demanio dovrebbero ovviamente sapere che la Regione Sardegna ha avocato a sé la competenza relativa al demanio marittimo, togliendola ai comuni, pertanto nulla può fare il Comune di Alghero più di quanto sta facendo da tempo».



«A nulla vale pertanto ciò che fanno altri comuni di altre regioni, le cui norme possono prevedere autonomia delle amministrazioni cittadine sul demanio. Ciò nonostante, senza annunci da campagna elettorali, i rappresentanti di Fratelli d'Italia restano attivi su un tema tanto sensibile per un importante comparto economico, che fa parte del più ampio sistema turistico ed economico cittadino. Speriamo che anche all'interno della coalizione ci sia massima unità e serietà su questi temi sensibili per famiglie e imprese, al di là del momento elettorale» chiude la nota di Fratelli d'Italia.



