S.A. 8 febbraio 2024 Venerdì sciopero e disagi negli aeroporti A fermarsi saranno i lavoratori di diverse aziende che prestano servizi a terra, sicurezza aeroportuale e logistica. Garantiti i voli in continuità territoriale con le isole



CAGLIARI - La Cub ha indetto uno sciopero nazionale del personale del settore aereo-aeroportuale e indotto per l'intera giornata di venerdì 9 febbraio. A fermarsi saranno i lavoratori di diverse aziende che prestano servizi a terra, sicurezza aeroportuale e logistica. Tra i voli salvi ci sono quelli che garantiscono la continuità territoriale con le isole e, per quanto riguarda gli intercontinentali, tutti quelli in arrivo e diversi in partenza. Saranno assicurati anche tutti i voli «schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti” e “l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso».