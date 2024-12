S.A. 28 febbraio 2024 Éntula: Silvia Sanna presenta Grazia Deledda Domani, giovedì 29 febbraio, il secondo appuntamento del festival letterario diffuso organizzato da Lìberos avrà per protagonista la scrittrice sassarese Silvia Sanna, che presenterà, con Alessandro De Roma, il romanzo “Grazia Deledda. Il cuore scalzo”. Appuntamento alle 18 nei locali del Vecchio Mulino a Sassari



SASSARI - La scrittrice nuorese Premio Nobel diventa a sua volta personaggio protagonista nella nuova opera di Silvia Sanna “Grazia Deledda. Il cuore scalzo”, edita da Morellini: costruito come una lunga intervista concessa durante il soggiorno a Stoccolma per ricevere l’ambito riconoscimento, il romanzo offre ai lettori una Grazia Deledda intima che racconta in prima persona gli eventi significativi della propria vita. Un viaggio nostalgico, a tratti doloroso, in cui emergono l’amore per la famiglia, per la terra natia e, soprattutto, la grande passione per la scrittura.



Pubblicato lo scorso 26 gennaio, il romanzo verrà presentato per la prima volta al Vecchio Mulino di Sassari domani, giovedì 29 febbraio, alle 18. Con Silvia Sanna converserà Alessandro De Roma. L’incontro è realizzato in collaborazione con la libreria Koinè Ubik di Sassari, Il Vecchio Mulino, lo Studio Massaiu e Florgarden. Silvia Sanna è nata a Sassari nel 1981. Laureata in Lettere moderne, è insegnante della scuola primaria. Tra le sue pubblicazioni: Fabrizio De André: storie, memorie ed echi letterari (Effepi Libri, 2009), 100 giorni sull’isola dei cassintegrati (Il Maestrale, 2010), Piciocus. Storie di ex bambini dell’isola che c’è (Caracò, 2011), Una bomber. Storie di donne che (s)calciano (Caracò 2012), Maestra del mio quor (Caracò, 2014), Fabrizio De André. Vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici (Maxottantotto, 2022).