Alghero in vetrina all'ITB di Berlino

ALGHERO - La città di Alghero ed il Consorzio turistico Riviera del Corallo saranno presenti al più importante evento del turismo della Germania “ITB Berlin", da martedì 5 al giovedì 7 marzo 2024 con un proprio desk all’interno dello stand della Regione Sardegna, sempre con l’obiettivo di condividere un progetto assieme all’Amministrazione e alla Fondazione Alghero che è presente con un suo rappresentante. Nello stand verranno esposti anche i materiali promozionali inviati dal Consorzio del Porto, materiale di "Alghero Experience", con lo scopo di offrire un'offerta più completa possibile. L'Internationale Tourismus-Borse, ospitata presso l'area espositiva di Messe Berlin, rappresenta l'intera varietà della filiera turistica. È un importante punto di incontro tra domanda e offerta turistica e rappresenta, per gli operatori del settore, un'occasione per stabilire contatti e instaurare nuove relazioni sia con operatori “Buyers” che con il pubblico tedesco, che sono considerati i più grandi viaggiatori d’Europa.



Foto d'archivio