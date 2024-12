G.P. 10 marzo 2024 Sardegna insufficientemente sostenibile



L'Isola è al quart'ultimo posto nella classifica nazionale. La Sardegna è in forte ritardo perché il 2030 è domani, il punto di non ritorno ecologico è prossimo e i diciassette obiettivi stabiliti dall'"Agenda per lo Sviluppo Sostenibile", in Sardegna, sono ben lontani dall'essere raggiunti; su alcuni, paradossalmente, tende all'arretramento